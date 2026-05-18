LE SSERAFIMの新曲『BOOMPALA』のプレビューが公開され、世界的ヒットへの期待が高まっている。LE SSERAFIMは5月18日、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSを通じて、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲『BOOMPALA』のプレビュー映像を公開した。【写真】LE SSERAFIM、水に濡れた“艶っぽ”ビジュアル映像の中で5人のメンバーは、新曲『BOOMPALA』のサビに合わせ、ポイントとなる振り付けを披露。中