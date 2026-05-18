メ～テレ（名古屋テレビ） 18日未明、三重県津市で住宅などが全焼する火事があり、焼け跡から性別と年齢のわからない2人の遺体が見つかりました。 午前1時20分ごろ、津市美杉町の住宅で、「家が燃えている」と住人から119番通報がありました。 警察と消防によりますと、消防車8台が出動し、火は通報から約4時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と、併設する木工所が全焼しました。 焼けた住宅に