メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方は、18日も季節先取りの暑さで、各地で「真夏日」となりそうです。 東海地方は17日、名古屋や岐阜、津など各地で、今年初めて30度に達し、「真夏日」となりました。 18日も朝から気温が急上昇し、午前11時20分までに、三重県松阪市粥見で30.2度まで上がり、すでに「真夏日」となっているほか、名古屋で28.9度など、25度以上の「夏日」が続出しています。 「涼しいうちに用事