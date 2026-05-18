歌手コ・ウリムも“フィギュア女王”の妻キム・ヨナの前では無力だった。去る5月17日、韓国で放送されたJTBC『冷蔵庫をよろしく』には、コ・ウリムと歌手カンナムがゲストとして出演し、結婚生活のエピソードを公開した。【画像】キム・ヨナ、夫と甘々キスこの日、コ・ウリムは妻キム・ヨナとの夫婦喧嘩の有無について、質問を受けた。「3日間口をきかなかったことはあるか」と聞かれると、彼は「ない。ほとんど喧嘩したことがない