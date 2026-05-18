ハーゲンダッツ ジャパンは、ミニカップ『ショコラミント エクストラ』を5月19日から期間限定で新発売する。ミニカップのチョコミントフレーバーの発売は、6年ぶりだという。【ハーゲンダッツ ミニカップ『ショコラミント エクストラ』の画像はこちら】〈チョコとミントの最適なバランスを追求した新作〉チョコミントフレーバーは、年々市場シェアを拡大しており、夏の最盛期に合わせて発売されている。ハーゲンダッツでは、2020年