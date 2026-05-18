【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第6話が、5月17日に放送された。ミンソク（志尊）の元婚約者・映里を演じる長濱ねるの流暢な韓国語セリフに、反響が相次いでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】志尊淳の養母演じる「イカゲーム」女優◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国