カンロはこのほど、グミ菓子「ピュレグミ」とタイパコスメブランド「サボリーノ」とコラボし、アップサイクル原料を使用した高保湿フェイスマスクを、6月2日から数量限定で発売する。30枚入り(288ml)で税込1,540円。「サボリーノ」を手がけるスタイリングライフ･ホールディングスのBCLカンパニー、独自の発酵技術を持つバイオものづくりスタートアップのファーメンステーションと連携した。両社はインターブランドジャパンと共同で