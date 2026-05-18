ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『imperfect MARUNOUCHI ROASTERY』のラブフラワーバイツほか、です。「ラブフラワーバイツ」 \3,240、ドリップバッグコーヒー（コロンビア産デカフェコーヒー）8袋セット \2,000。材料に使用されているのは、森の保全や生産者の暮らしに配慮したガーナ産カカオのチョコレートや、水源の保全や土地固有の植物を植えるといった、ミツバチの生育環境を整えな