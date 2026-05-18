【恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽】 10月 発売予定 価格：9,900円 恋恋は、フィギュア「恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽」を10月に発売する。価格は9,900円。 本製品は、イラストレーターのうるりひ氏が描く「海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい」より、人気歌手でモデルの幼馴染「海瀬蒼羽」を、同社のフィギュアブランド「恋恋 -櫻-」から1/6スケールでフィギュア化したもの。