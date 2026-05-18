東海地方は、明日19日(火)まで、晴れて暑さが続くでしょう。20日(水)以降は、梅雨のはしりで、曇りや雨の日が続き、季節先取りの暑さはいったん収まりそうです。本格的な雨の季節は近づいています。晴れの日を利用して、大雨への備えは早いうちから進めておきましょう。今日18日(月)も真夏日が続出熱中症に警戒今日18日(月)も、本州付近は高気圧に覆われて、広く晴れています。空気は乾いてるため、東海地方は午後も雲が少なく、