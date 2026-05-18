県内で活動する「地域おこし協力隊」の支援拠点が初めて整備され、17日、山形市で開所式が行われました。地域おこし協力隊は、人口減少や高齢化が進む地方で、都市部の住民を一定期間受け入れて、地域協力活動に取り組んでもらう制度です。県によりますと、県内で2025年度活動している地域おこし協力隊員は196人で、4年連続で過去最多を更新しています。この度、山形駅東口近くに地域おこし協力隊の支援施設が整備され、17日、山形