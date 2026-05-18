18日の県内は高気圧の影響で気温が上がり、内陸部を中心に気温が30度以上の真夏日が予想されています。熱中症への注意が必要です。山形地方気象台によりますと、18日の県内は高気圧に覆われて各地で晴れとなっています。午前11時現在の各地の気温は、米沢で27.4度、山形で26.8度と夏日になっているほか、新庄で24.5度などとなっています。日中の予想最高気温は山形と米沢が33度、新庄で31度と内陸部を中心に真夏日となる予想です。