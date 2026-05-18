発電設備大手、ハルビン電気集団傘下のハルビン電機廠の生産現場で、生産資材をクレーンでつり上げる従業員。（４月２１日撮影、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社北京5月18日】中国国家統計局が18日発表した2026年1〜4月の主要経済統計によると、一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約23円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は前年同期比5.6％増、サービス業生産指数は4.9％上昇となった。モノの貿易総額は1