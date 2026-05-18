◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス (日本時間18日、エンゼル・スタジアム)古巣・エンゼルスとの3戦目に「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手。前日の2安打5打点の躍動に続き、この日も3安打2打点と好調を見せています。試合後、ロバーツ監督は「またフレッシュな状態に戻ったように見えるし、スイングもすごくリラックスして振れているように感じる。今回のシリーズは本当に良かったよ」と大谷選手の状態について笑顔。日本