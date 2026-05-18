阪神は１８日、７月２０日〜22日と同２４日〜２６日の６日間に開催される「ウル虎の夏２０２６」に出演するゲストとのコラボグッズを発売することを発表した。コラボフェイスタオルは岡崎体育さんらをはじめとするゲストそれぞれ５人の名前が入ったものを発売する。先行受注受付期間は本日５月１８日から６月８日まで。球団公式オンラインショップ「Ｔ−ＳＨＯＰ」で受け付けている。