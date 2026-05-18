歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。５月号の書は「苦楽」です。【美輪さんの書】これが、この世の法則…* * * * * * *「苦あれば楽あり」がこの世の法則私はつねづね、この世は「正負の法則」で成り立っていると語ってきました。どんな人にとっても、いいことと悪いことは同じ量だけ存在します。ですから苦労した