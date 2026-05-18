今のあなたの生活習慣から、骨の健康度がわかります。現状を知って、将来のリスクにそなえましょう（監修：伊藤薫子イラスト：イトガマユミ）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *寝たきり危険度 Yes／Noチャート寝たきり危険度 Yes／Noチャート(チャートを拡大)↓↓結果↓↓【診断結果】寝たきり危険度は……20%…まだまだ不安はないようです。今のうちから定期的に骨密度検査を受け、自分の骨の状態を確認しておきまし