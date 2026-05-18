いついかなる時も、全方位に注意しながら生活するのは難しいもの――。骨折という大惨事を招いた、日常に潜む《まさか》の体験を聞きました朝起きたら股間に激痛が！* * * * * * *●回答者数…116人●平均年齢…64.5歳※カッコ内の年齢は骨折時大掃除中に…●年末の大掃除中、気づいたら階段から転げ落ちていた。右肩を骨折していたのでギプスで1ヵ月ほど固定し、3ヵ月のリハビリで元の生活に戻ることができた（73歳・主婦）●冷