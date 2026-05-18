アイドルグループdemipoguneの和田輪さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。離婚したことを報告しました。【投稿】和田輪、離婚報告ポスト全文「どうぞお健やかに」和田さんは「ご報告です！ 先日離婚しちゃいました！！！残念！！！！！」と、離婚を報告。続けて「誰も悪いことはしていません！」と強調し、お互いに遺恨のない円満な決断であることを明かしました。最後には「和田輪の活動に変わりはございません！ 今後と