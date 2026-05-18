推しカプの尊さも、業の深さも、五七五で詠む時代です。「甘やかし」「両片思い」といった胸キュンな関係性から、「逃避行」「激重感情」まで。さまざまな“性癖ワード”を組み合わせ、推しカプにぴったりのシチュエーションを俳句として詠み上げる異色ボードゲーム「推しカプ俳句 光／闇」が登場しました。制作したのは、ボードゲーム制作を行う同人サークル「Single Vision」。5月18日、マーケットプレイス「BOOTH」にて発