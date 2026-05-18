中国ショートドラマで人気を博す俳優が、予想を大きく上回る数のファンが殺到したため、イベント出演を直前に中止したことが話題を集めている。24歳の俳優ジャン・チー（張翅）は、時代劇ドラマ「少年歌行〜Beginning of the Legend〜」や「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」「度華年 The Princess Royal」などの話題作に出演しているほか、最近ではショートドラマ界で高い人気を誇る俳優として注目を集めている。今春には台湾メディ