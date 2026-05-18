韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは5月17日、自身のInstagramを更新。バスローブを着た姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】TWICE・モモのバスローブ姿「えぐすぎやろぉ」「とてもセクシー」モモさんは、ポルトガル・リスボンとスペイン・バルセロナで撮影した7枚のオフショットを投稿。イヤホンをしながら散歩したりカフェを訪れたりと、リラックスした時間を過ごしています。また、3枚目と7枚目ではホテルでの