子どもたちと教育に対して支援しようと、岡山県に、再生可能エネルギー事業などを手がける企業「331」から寄付金が贈られました。 【写真を見る】「子ども食堂の支援などに役立て」再生可能エネルギー事業などを手がける企業から岡山県に寄付金 331の上田社長らが岡山県庁を訪れ寄付金の目録を手渡しました。331は、県内の商工会議所青年部で会長などを務めた有志によって収益を地域に還元するという考えのもと3年前