Image: Samsung Samsung（サムスン）がグラミー受賞の人気歌手、Dua Lipa（デュア・リパ）氏に訴えられています。訴えの内容は、全米で販売されているサムスン製テレビの段ボール箱に、同氏の画像が無断で使用されているというもの。訴状によると、弁護士らは外箱にリパ氏の画像を使わないよう再三の要求したがサムスンが応じることを拒否したと述べています。有名人の人気に便乗した宣伝問