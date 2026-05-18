5月22日（金）公開のシリーズ7年ぶりの最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のキャラクターをグッズ化した「Happyくじ」が、映画公開日当日の5月22日（金）から、「ローソン」「ミニストップ」「デイリーヤマザキ」、ホビーショップ、「Happyくじ」オンラインなどで発売予定だ。【写真】Tシャツやトートもかわいい！『マンダロリアン・アンド・グローグー』のHappyくじ賞品一覧■Last賞は「レイ