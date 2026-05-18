福山市で発生した山林火災は一夜明けた１８日も消火活動が続けられています。 斉藤俊幸記者「発生から一夜がたちましたが、山肌には今も複数の場所で白い煙が確認できます」 １７日午後２時半ごろ、福山市赤坂町で「枯れ草が燃えている」と付近の住民から通報がありました。 市によりますとけが人や建物への被害は確認されていませんが、これまでに焼けた面積は約１５ｈａにのぼるということで、消防は夕方までの鎮圧をめざ