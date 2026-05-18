Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト・SOTA HANAMURAが、6月3日に発売するプレデビューアルバム『ASCEEENSION』の全形態ジャケット写真を公開。さらに、全曲試聴ティザー映像も公開された。【動画】SOTA HANAMURA『ASCEEENSION』全曲試聴ティザー映像『ASCEEENSION』には、2月6日に先行配信された「Me.exe」をはじめ、SOTA HANAMURA自らが手がけた楽曲のほか、大野雄大（Da-iCE）による提供曲「To you」、eillが作詞、作曲