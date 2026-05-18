設備の老朽化に伴う改修のため休館していた、熊本県の八代市立博物館未来の森ミュージアムで特別企画展が開かれています。 【写真を見る】1年10か月ぶり再開休館中の新発見資料など38点を特別公開未来の森ミュージアム熊本・八代市 1年10か月の休館を経て、5月に再びオープンした未来の森ミュージアムでは今、休館中の調査で見つかった古文書などの資料が展示されています。 特別企画展では38点