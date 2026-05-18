稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMAの番組『ななにー地下ABEMA』が、17日に放送された。新企画「転職して人生激変！？年収HIGH＆LOW」では、転職によって人生が大きく変化した5人のゲストが登場し、前職と転職後のリアルな年収を公開。ななにーメンバーが年収の増減を予想しながらトークを展開した。【写真】鮨職人へ転身！番組には「はんにゃ.」 川島章良も登場番組前半には、メガバンクの銀行員から結婚相談所経営へ転