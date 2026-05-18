タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が18日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。近況を報告した。現在第1子妊娠中のみちょぱは、どんどん体重が増えていると明かし「今までにこんなに体重が増えたことがないからさ…どこに肉がついてそうなったのか分かんないけど、笑い方が変わったなって気がして」と告白。「ふくよかな方ってちょっと豪快に笑うイメージあるじゃん？そう