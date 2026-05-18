日本サッカー協会は15日、6月に迫った北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。【映像】会見で目を潤ませる森保監督（実際の映像）世界最高峰の舞台に挑むチームの命運を握る26人には、日本史上初の5大会連続の選出となった長友佑都選手のほか、キャプテン・遠藤航選手が3大会連続3度目のメンバー入りを果たした。そのほか、鎌田大地選手や久保建英選手、上田綺世選手ら森保ジャパンで主力として活躍してき