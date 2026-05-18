大庄は、板前がいる町の酒場「庄や」や浜焼き海鮮居酒屋「大庄水産」など全国140店舗にて「キンキン生ビールで乾杯!もれなく唐揚げもらえる!!」キャンペーンを5月16日〜31日までの16日間限定で開催する。グループ全員で専用のタンブラーに入った生ビールを注文して乾杯すると、板前こだわりの唐揚げが無料でプレゼントされる。キンキン生ビールで乾杯!もれなく唐揚げもらえる!!○5度以下の冷たさを実感できる「キンキンタンブラー