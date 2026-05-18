藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑戦する第84期名人戦七番勝負（主催：毎日新聞社・朝日新聞社）は、藤井名人３連勝で迎えた第４局が５月16日（土）・17日（日）に大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われました。対局の結果、雁木対矢倉のねじり合いから抜け出した藤井名人が123手で勝利。無傷の４連勝で名人４連覇を達成しています。○一貫した糸谷調３連敗とあとのない糸谷九段ですが、独自の序盤術で相手の研究を外す