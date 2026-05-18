◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）フェブラリーＳで１１着に敗れたロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）が巻き返す。前走は初のＧ１で、砂では初のマイル戦、初の東京コースと厳しい条件が重なった。そんななかでも果敢に２番手を先行し、初の大舞台でも直線半ばまでは見せ場十分の内容だった。今回は舞台設定も好転する。地方、中央の舞台を問わずに好勝