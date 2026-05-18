肝属地区の肉用牛の育成状態を審査する畜産共進会が鹿屋市で開かれました。 鹿屋市の肝属中央家畜市場で開かれた共進会には鹿屋市、垂水市、肝付町、錦江町、南大隅町の予選を勝ち抜いたメスの肉用牛58頭が出品されました。 体の大きさや姿勢、毛並みなど10項目で審査され、グランドチャンピオンには南大隅町根占の鶴田洋行さんの牛、「たかこ333」が選ばれました。 (グランドチャンピオンを育てた 鶴田洋行さん)「成長段階