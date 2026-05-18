ちくわともやしの、お得素材で作れるナムル風おかず。材料を重ねて蒸すだけなので、忙しい日でも手軽に作れます。仕上げに加える白すりごまで香りよく、シンプルながら満足感のある味わいです。ちくわともやしのナムル風材料（2人分）ちくわ……4本（約130g）もやし……1袋（約200g）ねぎ……1/2本（約50g）〈A〉にんにくのすりおろし……1/2かけ分酒……大さじ1しょうゆ……大さじ1ごま油……大さじ1白すりごま……大さじ2作り方