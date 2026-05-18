【モデルプレス＝2026/05/18】TBSでは5月18日よる8時55分から、Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』を放送。今回は、5人組アイドル・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智／※「崎」は正式には「たつさき」、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）がゲストとして登場する。【写真】ミセス、M!LK衣装に身を包み“好きすぎて滅”ポーズ◆ミセス＆M!LK「好きすぎて滅！」で豪華コラボヒット中の「好きすぎて滅！」をM!LK×Mrs. GREEN APP