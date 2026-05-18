【今週の注目材料】豪雇用統計伸びはやや鈍化見込みも、堅調さを維持するか 21日に4月の豪雇用統計が発表されます。豪州では豪準備銀行(中央銀行)が今年に入って3会合連続で利上げを実施。ブロック総裁は3回目の利上げを決めた5月5日の会合後の会見で、一連の利上げを受けて「理事会は金融政策がやや引き締め的な水準にあると判断しており、これにより利上げを一時停止し戦​争に関連したインフレと成長のリスクを見