秋田朝日放送 秋田県内は高気圧に覆われて晴れていて、各地で気温が上がっています。内陸部では真夏日一歩手前の暑さになるところもある見込みです。 秋田県内は晴れて上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で、内陸を中心に気温が上がっています。北秋田市鷹巣や仙北市角館、湯沢市湯ノ岱などでは、すでに２５℃以上の夏日となっています。 秋田市の予想最高気温は２４℃、湯沢市では２９℃、横手市では２８℃と予想されて