去年12月、JR長野駅近くで起きたごみ収集車による死亡ひき逃げ事件で18日、長野地方裁判所は被告の男に対し、拘禁刑2年の実刑判決を言い渡しました。過失運転致死などの罪に問われたのは、長野市三輪の会社員、佐藤陽市被告56歳です。判決によりますと、佐藤被告は去年12月8日の早朝、JR長野駅近くの道路でごみ収集車を運転中、安全を確認しないままバックで進み、路上に横たわっていた当時47歳の男性をひいて死亡させ、その場から