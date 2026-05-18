【新華社バヤンノール5月18日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド中旗で開かれた8千メートルの競馬大会。騎手が落馬したが、馬は疾走を続け、前方のライバル馬を猛追して見事に追い抜いた。（記者/李雲平）