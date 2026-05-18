初代坂東好太郎の三男で歌舞伎俳優・坂東彌十郎（70）が18日、自身のインスタグラムを更新。“おじいちゃんの顔”をのぞかせたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お孫さん、大きくなられたのですねぇ」坂東彌十郎が披露した“影絵ショット”彌十郎は「本当に孫たちが居てくれて良かった〜 まだまだ頑張れます」とつづり、1枚の写真をアップ。孫と思われる影をとらえたもので、背の順に並びポーズを決