みずほフィナンシャルグループのロゴみずほフィナンシャルグループ（FG）は18日、楽天銀行への出資を検討していると発表した。預金獲得の重要性が増す中、利便性の高い大手ネット銀行の存在感が高まっている。みずほFGは現在、楽天カードと楽天証券に出資し、提携関係にある。楽天グループは金融事業を再編するため、子会社の楽天銀行の傘下に楽天カードや楽天証券を集約する方針を示している。楽天は巨大なポイント経済圏