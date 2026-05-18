高市首相は１８日に首相官邸で開かれた政府与党連絡会議で、中東情勢の緊迫化を受けた物価高騰や経済への影響緩和に対応するため、２０２６年度補正予算案の編成を含め検討していることを表明した。７〜９月の夏場の電気・ガス料金の補助を行う方針にも言及した。政府・与党は、補正予算案を編成する場合、７月１７日に会期末を迎える今国会に提出し、成立を目指す方針だ。２６年度当初予算に計上した１兆円の予備費を増額する