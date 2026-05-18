ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、18日午後6時40分（日本時間19日午前10時40分）開始の敵地でのパドレス戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。現在ナ・リーグ西地区首位のド軍に対し、パ軍は0・5ゲーム差の2位。直接対決の大事な初戦を託された。山本は今季ここまで8試合に登板して3勝3敗、防御率3.60。