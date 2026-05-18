今回は、45歳の婚活男性に困惑したエピソードを紹介します。そんなこと言われても…「数年前、結婚相談所で働いていたときの話です。あるとき、45歳の会社員の男性が相談に来ました。結婚相手の条件について、『20代』『年収400万円以上で共働き（専業主婦希望はお断り）』『家事を全部やってくれる』『子どもは2人以上産んでくれる』『俺の両親と同居し、将来介護もする』と指定されたんです。その男性には『20代の美人と結婚した