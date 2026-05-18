TUBE前田亘輝（61）が18日、22歳以下の学生支援などを行う一般財団法人を設立したことを明らかにした。自身の公式Xで「このたび、『一般財団法人RESTART JAPAN財団』を設立いたしました」と報告。「M's FRIENDSで続けてきたチャリティー活動の想いを受け継ぎ、22歳以下の学生を対象とした奨学金給付などを通じて、将来を担う若者たちを支援してまいります。これまでご支援くださった皆様に心より感謝申し上げます」と活動を記した