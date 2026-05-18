【週刊ビッグコミックスピリッツ 25号】 5月18日 発売 価格：570円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 25号」を本日5月18日に発売した。価格は510円。 今号の表紙と巻頭グラビアにはアイドルグループ「いぎなり東北産」が登場。巻頭カラーには、ゆうきまさみ氏による完全新作読切「機動警察パトレイバー2026」が掲載。巻