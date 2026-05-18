【第20話】 5月18日 公開 第19話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは5月18日、原作・カバー、漫画・ヨハネ氏による「Holoearth Days! A Tale Side:W ウェスタdeクッキング -幸せのルセット-」の第20話をマンガUP!に公開した。 第20話では、一人でお得意様への配達に向かうわため。留守番を頼んだはあちゃまのことが気になるわためだが、配達先でつい話し込んでしまい