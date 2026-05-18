鹿児島レブナイズは5月18日、三森啓右が「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」をもって現役を引退することを発表した。 現在27歳の三森は、203センチ105キロの体格を誇るビッグマン。札幌日本大学高校、筑波大学を経て、2020－21シーズンに特別指定選手としてバンビシャス奈良へ加入すると、5シーズンにわたって在籍した。鹿児島での今シーズンは2試合の先発を含む27試合に出